Tamburello serie A m – Ceresara chiude i conti col Castellaro. Oggi gioca la Cavrianese a Bardolino. Serie B: Cereta sconfitto a Noarna

Mantova Il derby mantovano di Serie A tra Ceresara e Castellaro va alla formazione locale guidata da Claudio Grandelli, che si aggiudica il prosieguo della gara interrotta lo scorso 2 giugno nel secondo set sul 6-2 3-1 (30-0) a causa di oscurità e pioggia. Nel recupero, il Ceresara conferma il vantaggio e chiude la sfida con un doppio 6-2, portando a casa un successo importante nella stracittadina. Soddisfazione nell’ambiente biancazzurro, con il presidente Fabrizio Pezzini che sottolinea la prova della squadra: «Il Castellaro ha fatto la sua onesta gara, ma noi siamo stati leggermente superiori in entrambe le occasioni. Nessun problema, ora pensiamo alla trasferta di domenica a Dossena contro la capolista». Di diverso tenore l’analisi di Baldini: «Derby durato poco nel prosieguo, perso 6-2 contro un avversario più forte. Abbiamo commesso troppi errori, ora proveremo a riscattarci sabato contro il Segno». Oggi si giocano altri due recuperi: dalle ore 16.30 tocca ad Arcene-Segno, che era stata sospesa sul 6-4. Alle 17 c’è Bardolino-Cavrianese.

La classifica: Dossena 35, Solferino 34, Ceresara 27, Segno* 22, Arcene* 19, Castellaro 16, Cavrianese* 12, Bardolino* 5, Castelli Calepio 3, Valgatara 1. (* una gara in meno).

Nel campionato di Serie B, nulla da fare per il Cereta (senza l’infortunato Fiorini tenuto per precauzione a riposo e rilevato dal giovane Corazzina), sconfitto nettamente sul campo del Noarna (6-2, 6-1) nel recupero dell’11esima giornata. I trentini salgono a -3 dalla capolista Castelnuovo e staccano la squadra collinare, terza. Valle San Felice-Cinaglio si giocherà martedì prossimo.

La classifica: Castelnuovo punti 29, Noarna 26, Cereta 18, Fontigo 17, Cavaion, Fumane e Arcene 16, Cinaglio* 15, Valle San Felice* 14, Sporminore 10.