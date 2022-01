Calcio dilettanti – Castiglione, sabato amichevole con la Bagnolese. Test in famiglia per Gove e Suzzara

MANTOVA Le premesse per la ripartenza dei campionati fissata dal Crl adesso ci sono e tutte le squadre mantovane sono tornate ad allenarsi. Con l’aggiornamento del protocollo “Return to play” approvato ieri si abbreviano notevolmente i termini per il ritorno all’attività degli atleti guariti dal Covid e si potrebbe tornare presto alla normalità, anche se l’aumento costante dei contagi continua ad essere la spada di Damocle sulla ripresa dei tornei. Tra dieci giorni, a meno di ulteriori slittamenti, ripartirà l’Eccellenza con la quarta giornata di ritorno. Castiglione e Governolese stanno scaldando i motori. Gli aloisiani non hanno mai interrotto gli allenamenti e sabato (alle 16) disputeranno un’amichevole al “Lusetti” contro la Bagnolese, formazione bresciana di Promozione. Mister Esposito ha recuperato Campagnari, mentre per Mangili il possibile rientro è rinviato a marzo e Hanine è in quarantena. C’è in prova il giovanissimo (è un 2004) attaccante Giovanni Mazzarino, svincolato dal Cosenza: atleta fisicamente ben impostato, dovrà sfruttare queste due settimane per guadagnarsi l’ingaggio.

In casa Governolese, mister Andrea Osti sta intensificando il ritmo delle sedute. I Pirati, come è noto, sono ultimi nel girone C, ma non hanno perso le speranze di salvezza. E’ però fondamentale si facciano trovare pronti alla ripartenza e ottengano in fretta quella prima vittoria che potrebbe rilanciarne le chanches di conservare la categoria, anche attraverso i play out. Sabato è in agenda un’amichevole in famiglia con la Juniores che benissimo ha fatto nel campionato regionale A.

Tutti gli altri campionati, a cominciare dalla Promozione, che vede le compagini virgiliane inserite nel girone D, ripartiranno domenica 13 febbraio. Tutte le squadre hanno ripreso gli allenamenti. Castellana, San Lazzaro e Sporting Club al momento non hanno programmato alcuna amichevole, mentre l’Asola giocherà sabato 5 febbraio a Piadena contro la Martelli, che milita nel girone K di Seconda Categoria. Il Suzzara, dal canto suo, effettuerà questo sabato un galoppo in famiglia con la Juniores regionale, mentre per il successivo, 29 gennaio, è in cantiere un’amichevole contro il Curtatone guidato dall’ex Alessandro Mutti.