Armato di coltello semina il panico in centro a Mantova, fermato col taser in piazza Sordello

MANTOVA – Ha prima fatto irruzione alla Coop di piazza Martiri di Belfiore, dove si è impossessato di un coltello, per poi seminare il panico in giro per il centro. Un tunisino di 33 anni, poco dopo le 13, quindi è entrato nel supermercato, ha rubato un coltello al banco della gastronomia per poi minacciare i dipendenti e clienti. E’ infine fuggito dirigendosi verso la filiale della banca Bpm, nel frattempo però i lavoratori della Copp hanno allertato i militari, i quali si sono messi all’inseguimento dell’uomo bloccandolo davanti al Duomo in piazza Sordello. Lo straniero, alla vista dei carabinieri, si è scagliato contro uno di loro, ma è stato bloccato con l’aiuto di un Taser.