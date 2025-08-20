Armato di coltello semina il panico in centro a Mantova, fermato col taser in piazza Sordello

MANTOVA – Ha prima fatto irruzione alla Coop di piazza Martiri di Belfiore, dove  si è impossessato  di un coltello, per poi seminare  il panico in giro per il centro. Un tunisino di 33 anni, poco dopo le 13,  quindi è entrato  nel  supermercato, ha rubato un coltello al banco della gastronomia  per poi minacciare i dipendenti e clienti. E’ infine fuggito  dirigendosi verso la filiale della banca Bpm, nel frattempo  però  i lavoratori della Copp hanno allertato i militari, i quali si sono  messi  all’inseguimento dell’uomo bloccandolo davanti al Duomo  in piazza Sordello.  Lo straniero, alla vista dei carabinieri, si è scagliato contro uno di loro, ma  è stato bloccato  con l’aiuto di un Taser.

