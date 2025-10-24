Arrestato marocchino, deve scontare 6 mesi per furto

MANTOVA I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto un 53nne marocchino senza fissa dimora, in esecuzione del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova, dovendo espiare la pena residua di 6 mesi e 29 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato.

Sono scattate così le manette ai polsi, e l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.