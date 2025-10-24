Nasconde la merce nel giubbotto: denunciata giovane a Roverbella

ROVERBELLA Si era recata a fare la spesa presso il supermercato “IN’S” di Roverbella. Dopo aver effettuato vari giri tra gli scaffali presenti nelle corsie del supermercato, una 21nne del luogo si è recata alla cassa.
Nel nastro automatico che trasporta la merce al cassiere, per il successivo pagamento, la ragazza però ha messo solo parzialmente ciò che aveva riposto nel carrello.
La stessa, però, avrebbe nascosto altri prodotti all’interno di un giubbotto.
Sul posto venivano chiamati i Carabinieri di Roverbella che, dopo un controllo, effettivamente rinvenivano occultati vari prodotti, per un valore di circa 60 euro.
La persona in questione veniva deferita alla Procura della Repubblica poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato, mentre la merce non pagata veniva restituita al supermercato.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.