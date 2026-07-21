Aspef, l’obiettivo è la terza farmacia

MANTOVA Esordio del consiglio di amministrazione di Aspef, l’Azienda servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Mantova. Ieri nel tardo pomeriggio si è tenuta la prima riunione di insediamento dell’organismo recentemente nominato dal sindaco Andrea Murari. Alla guida c’è il presidente Paolo Gnasso, vicepresidente nel precedente Cda. Accanto a lui ci sono Maria Chiara Allari, Sara Busi, Vinicio Fiorani e Fausto Banzi.

“Uno dei nostri obbiettivi fondamentali -, ha sottolineato Gnasso – sarà quello di ottimizzare l’assistenza domiciliare, essere vicini alle persone anziane o fragili, che necessitano di cure, facendole rimanere nel loro ambiente domestico. Siamo ancora in fase di studio, ma il nostro impegno è chiaro e va in questa direzione”.

Il Cda, su proposta del presidente e con l’unanimità del consiglio, ha eletto Fiorani vicepresidente. Rimarrà anche alla guida della società che ha in gestione le due farmacie di Aspef, farmicie che nell’ultimo esercizio hanno permesso di raggiungere un utile di 600mila euro. “Dopo avere fatto molto per crescere, come la robotizzazione nella ricerca dei medicinali – ha aggiunto Fiorani-, ci sono i margini per rafforzare il servizio. Penso alla farmacia veterinaria e alla acquisizione di una terza farmacia. È questa la nostra nuova frontiera”.

Attraverso l’Azienda, il Comune di Mantova realizza sul territorio le politiche del welfare, progettando i servizi ed erogando una serie di interventi integrati per promuovere il benessere delle persone e delle famiglie, rivolgendo un’attenzione particolare ai fragili. Gestisce due Rsa, i centri diurni integrati, gli alloggi protetti per gli anziani, oltre ai servizi di assistenza domiciliare, cure infermieristiche e programmi riabilitativi individuali. L’attività di Aspef si estende anche sul fronte della salute pubblica e della mobilità sociale con il servizio di trasporto e accompagnamento protetto, inoltre, ha in gestione, attraverso una società controllata, le farmacie comunali.