BORGOFORTE Buone notizie per l’impianto idrovoro di Roncocorrente di Borgoforte, manufatto fondamentale per la sicurezza idraulica dei Comuni di Borgo Virgilio, Castellucchio, Marcaria e Mantova. Tempo qualche giorno e si procederà alla manutenzione straordinaria ai tubi di scarico dell’impianto, una struttura che si sviluppa per oltre 10.600 ettari realizzata agli inizi del Novecento su progetto dell’ingegner Carlo Boari.
Il manufatto è gestito dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio. Trattasi di un impianto che continua a svolgere un ruolo essenziale nello smaltimento delle acque meteoriche e a difesa del territorio. Una vera “fortezza” nata per governare le acque del nostro territorio. In virtù di un sistema di canali a sollevamento meccanico, permette di allontanare l’acqua in eccesso quando il livello del Po ne impedisce il deflusso naturale. Oggi, come sappiamo il periodo più pericoloso per il nostro territorio è quello delle piogge. Svolge anche un servizio irriguo: le acque del canale Senga, alimentate dal canale Roncocorrente, vengono utilizzate per l’irrigazione delle campagne circostanti. Occorre inoltre precisare che l’aspetto del nostro territorio di pianura è il frutto di un lavoro secolare da parte degli uomini per cercare di adattarlo alle proprie esigenze di abitarlo e coltivarlo. Gli interventi in programma sono tesi a garantire l’efficienza di un’opera che da oltre un secolo funge da protezione per campagne, abitazioni e attività agricole del Mantovano.
A giorni il via alla manutenzione dell’idrovora di Borgoforte
BORGOFORTE Buone notizie per l’impianto idrovoro di Roncocorrente di Borgoforte, manufatto fondamentale per la sicurezza idraulica dei Comuni di Borgo Virgilio, Castellucchio, Marcaria e Mantova. Tempo qualche giorno e si procederà alla manutenzione straordinaria ai tubi di scarico dell’impianto, una struttura che si sviluppa per oltre 10.600 ettari realizzata agli inizi del Novecento su progetto dell’ingegner Carlo Boari.