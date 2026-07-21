Asola: pronto l’affidamento dei lavori al centro sportivo Schiantarelli

ASOLA È ufficialmente al via la fase di affidamento dei lavori di riqualificazione e miglioramento del centro sportivo di proprietà comunale “Antonio Schiantarelli” ad Asola.

Il Comune guidato dal sindaco Moreno Romanelli ha dato il via infatti alla procedura di affidamento dei lavori, con la consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato. L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio del minor prezzo con l’importo a base di gara pari a poco meno di 2 milioni e 40mila euro, di cui 1 milione e 960mila di lavori a corpo e 80mila di costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La struttura sarà oggetto nei prossimi mesi di un ambizioso intervento di rinnovamento, destinato a trasformarlo in un polo moderno, efficiente e sempre più inclusivo attraverso un progetto di riqualificazione profonda che permetterà di riportare il centro sportivo di Asola al passo coi tempi, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, finanziato per il 30% da Regione Lombardia e per il 70% dal Comune attraverso un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Le opere di ampliamento e di manutenzione che andranno a coinvolgere il centro sportivo Schiantarelli e che il Comune andrà a realizzare insieme alla società sportiva dilettantistica che gestisce gli impianti, prevedono interventi di tre tipi: strutturali, di efficientamento energetico e l’introduzione di nuovi servizi che andranno ad implementare l’offerta esistente. Sono in programma in particolare interventi antisismici, abbattimenti delle barriere architettoniche, nuove tubazioni per le piscine, la realizzazione di un campo in erba sintetica, sistemazione del parcheggio esterno in asfalto e della pista di atletica. Gli efficientamenti energetici prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici. recupero acqua clorata e nuovi servizi con due campi da padel, una nuova piscina ludica in aggiunta all’attuale, water park per i bambini più piccoli e piscina per giochi in acqua di pallamano o pallavolo per i più grandi.