Aspef, ok al bilancio grazie alle Farmacie comunali

MANTOVA Nessuna sorpresa: il consiglio comunale di venerdì ha autorizzato la chiusura del bilancio di via Roma per il 2022 e anche quello della propria azienda speciale per i servizi alla persona (Aspef). Il voto in aula ha contato anche sui voti della minoranza (Lidia Bertellini del gruppo misto e Gloria Costani per gli ambientalisti), con le sole astensioni dei tre leghisti Andrea Gorgati, Tommaso Tonelli ed Eugenio Anceschi) e del forzista Pier Luigi Baschieri. Aspef ha presentato, dopo le sofferenze dei due anni precedenti, un bilancio in sostanziale pareggio senza il ricorso a “iniezioni” di supporto da parte dell’ente, grazie anche ai fatturati generosi delle Farmacie comunali, che hanno prodotto solo per i tamponi oltre 70mila euro.

Approvato anche il consuntivo del Comune e l’impiego dei quasi 8 milioni di avanzo di bilancio già destinati a opere pubbliche e a interventi di welfare.