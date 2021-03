Ats Val Padana a due velocità sui vaccini. Mantova più lenta di Cremona

MANTOVA Sono state 20.399 le vaccinazioni anti covid erogate dall’Asst di Mantova fino alla data del 15 marzo. Oltre a queste, altre 15.259 sono state somministrate in altre strutture come residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze sanitarie per disabili (Rsd) o erogatori privati accreditati. Mantova conferma un passo più lento rispetto alla provincia di Cremona, che con le Asst di Cremona e Crema, ha invece totalizzato 32.975 vaccinazioni direttamente dalle Asst più altre 16.358 da altre strutture. In totale, Ats Val Padana ha registrato nei propri territori di competenza 85.001 somministrazioni. Per quanto riguarda invece il dato riferito agli over 80 in Ats Val Padana sono state somministrate sempre dal 18 febbraio al 15 marzo 19.072 vaccinazioni, di queste solo 4.578 nel territorio Mantovano. La causa di una tale disparità di erogazioni, fa sapere l’Asst di Mantova, è da individuare nella diversità di trattamento in quanto la nostra provincia è stata quella più penalizzata dai tagli delle forniture di vaccini da parte delle case farmaceutiche.