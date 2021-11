Autisti-soccorritori di Croce Verde al corso di guida sicura

MANTOVA 16 autisti – soccorritori della Croce Verde Mantova sono stati impegnati nel Corso di guida per mezzi in Emergenza a cura della Scuola Formula Guida Sicura. Il campo prova è stato allestito, grazie alla collaborazione del Comune di Mantova, in piazzale Montelungo.

La conduzione di un’ambulanza in Emergenza richiede attitudine, esperienza ed una formazione

specifica per garantire la sicurezza dei trasportati e di tutti coloro che circolano per strada.

Molto impegno e grande soddisfazione da parte dei partecipanti per un progetto che vedrà nei prossimi mesi tutti gli autisti dell’Associazione coinvolti.

La ricerca della massima sicurezza è un punto fermo per la Croce Verde che sta investendo molto in formazione ed in nuovi mezzi dotati di sistemi di controllo all’avanguardia.

E’ prossima la consegna di una nuova ambulanza Fiat Ducato con cambio automatico e con un avanzato sistema di guida assistita.