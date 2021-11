“La storia della Repubblica in 4 incontri a Palazzo Menghini”

CASTIGLIONE “La cultura, intesa nel suo senso più largo come momento di incontro, crescita ed esperienza comune, è uno degli assi strategici della nostra Amministrazione. Dopo il teatro, la musica e l’arte ora è il momento della divulgazione di qualità che vorremmo diventasse uno dei significanti dell’offerta culturale castiglionese. Abbiamo così dato vita, attraverso la Biblioteca di Palazzo Pastore, a ‘La Storia in prima persona’, una serie di cicli tematici sulla storia contemporanea, curati dal Prof. Marco Cuzzi del Dipartimento di Studi Storici dell’Università Statale di Milano, che così tanto successo aveva raccolto con le sue lezioni sulla Shoah e sulle Foibe, prima dell’emergenza Covid. Cominciamo con un ciclo di 4 incontri dedicati alla storia della nostra Repubblica, in occasione del suo 75mo anniversario; le conferenze si svolgeranno, in presenza, a Palazzo Menghini tra il 20 novembre 2021 e il 29 gennaio 2022. Un’occasione davvero straordinaria per conoscere ed approfondire meglio il percorso della nostra democrazia e della nostra società.”

Illustra così il ciclo di incontri di storia contemporanea organizzati dal Comune aloisiano, Enrico Volpi, Sindaco di Castiglione delle Stiviere. E sottolinea Marco Cuzzi, docente dell’Università Statale di Milano, che terrà le lezioni della rassegna ‘La storia in prima persona’: “ricostruire in quattro appuntamenti 75 anni di storia dell’Italia Repubblicana, o come piace dire a noi della Repubblica degli Italiani, è un’impresa difficile, soprattutto se si volessero affrontare non solo gli aspetti politici o economici di una giovane democrazia, ma anche le declinazioni sociali e culturali (di cultura “alta” o “nazional-popolare”) che hanno costellato questo lungo periodo. Ci proveremo, nel tentativo di ridare al nostro pubblico la percezione di sentirsi parte integrante di nobili istituzioni democratiche. L’Italia viene spesso indicata con tutti i sinonimi possibili: nazione italiana, belpaese, penisola. Il termine “Repubblica”, che altrove è intercambiabile con “Stato” (si veda ad esempio i nostri cugini d’oltralpe) qui da noi si usa pochissimo e solo in certe ricorrenze. Nel nostro piccolo vogliamo contribuire a riportarlo al centro del nostro lessico, raccontando luci e ombre, pregi e difetti di questa attempata ragazza nata all’alba della riconquistata libertà, in una luminosa giornata di tarda primavera di 75 anni or sono.”

Primo appuntamento di “La Repubblica degli Italiani – Dalla nascita ai primi anni ‘90” sabato 20 novembre a Palazzo Menghini (Via C.Battisti, 27) dalle ore 10,00 alle ore 12,00, con la lezione “Il Dopoguerra, dalla Monarchia alla Repubblica”. Per motivi di sicurezza sanitaria i posti sono limitati; obbligatori il “Green Pass” e l’uso della mascherina.