Autunno nel Parco: escursioni gratuite per scoprire la magia dell’autunno negli ambienti del Mincio

In programma dal 24 novembre all’8 dicembre, la rassegna “Autunno nel Parco” propone un programma di escursioni a partecipazione gratuita, per scoprire la magia nell’autunno nell’area protetta, insieme alle Guardie Ecologiche del Parco del Mincio e alle guide ambientali.

Realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Fondazione Comunità Mantovana, la rassegna si inserisce nel ciclo di eventi promossi dal Parco in occasione del quarantennale di istituzione dell’area protetta. Il primo appuntamento è per domenica 24 novembre con “Lo spettacolo del foliage sulle colline moreniche”, passeggiata naturalistica nel Sito di Importanza Comunitaria “Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere” tra pendii, prati aridi e aree umide, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio che ogni giorno percorrono questi ambienti e ne custodiscono i tesori. Ritrovo e partenza alle ore 9:00 presso parcheggio tra via Campasso e via Palazzina a Castiglione delle Stiviere. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.parcodelmincio.it o scrivendo a eventi@parcodelmincio.it.

Il programma prosegue sabato 30 novembre con “Incanto sul lago”, trekking naturalistico lungo la sponda sinistra del lago di Mezzo di Mantova, per immergersi negli affascinanti silenzi e colori della natura autunnale con vista sul profilo della città insieme alle guardie ambientali escursionistiche AIGAE. Il ritrovo è in programma alle ore 9:45 al parcheggio di Campo Canoa presso Sparafucile (iscrizione obbligatoria su https://www.alkemicaonline.it/eventi-alkemica/).

E’ già sold out “Autunno sull’acqua: tour nelle Valli del Mincio e sul Lago Superiore”, escursione in navigazione alla scoperta delle atmosfere autunnali nella riserva naturale Valli del Mincio e Lago Superiore, in programma domenica 1^ dicembre con partenza alle ore 10:00 nel porticciolo di Rivalta sul Mincio (via Porto 61). Al ritorno, possibilità di visitare il Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume.

Domenica 8 dicembre si ritorna nell’Alto Mincio con “Magie d’autunno nella riserva di Castellaro”, passeggiata naturalistica nella Riserva naturale “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio. Immersi nei colori e nelle atmosfere dell’autunno, gli ambienti collinari abbracciano l’antico borgo medievale e il laghetto a forma di cuore, offrendo scorci di impareggiabile fascino. Ritrovo e partenza alle ore 9:00 presso parcheggio adiacente al campo di tamburello. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su www.parcodelmincio.it o scrivendo a eventi@parcodelmincio.it