Badalucco (Fdi): “Le accuse del direttore rsa Bozzolo verso Regione sono infamanti”

MANTOVA “Mi piacerebbe che il direttore della casa di riposo Domus Pasotelli Romani di Bozzolo, Antonino Pettina, porti le prove delle sue dichiarazioni riguardo a presunte “minacce” da parte di Regione Lombardia. Leggo sui quotidiani di oggi di presunte minacce di ritirare l’accreditamento e di altre presunte mancanze della Regione: sono affermazioni molto gravi che avrebbero bisogno di prove scritte o almeno dei nomi e dei cognomi di chi avrebbe fatto queste minacce, altrimenti si corre il rischio di gettare fango ingiustamente e di distorcere la verità.

Sottolineo inoltre che oggi una delibera Giunta della Regione ha deciso la riapertura delle Rsa con delle regole molto rigide: nessun positivo verrà collocato all’interno di una Rsa e verrà invece messo in una struttura sanitaria. A qualunque anziano voglia entrare in una Rsa gli verrà fatto a domicilio sia il test sierologico che il tampone. Ci sono poi alcune regole che ha previsto l’Isitituto Superiore della Sanità come il ‘covid manager’ e la formazione del personale”

Lo dichiara Catia Badalucco, consigliere di Fratelli d’Italia nel Comune di Mantova.