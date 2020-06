Mazzali (Fdi): Bene approvazione mia mozione su Zes

MILANO “Sono molto soddisfatta dell’approvazione all’unanimità della mozione che abbiamo presentato io e il consigliere Barucco per prevedere la creazione di ZES (zone economiche speciali) in tutto il territorio regionale.

Il Covid ha scosso in profondità la nostra economia, ma possiamo e dobbiamo reagire, con la guida di Regione Lombardia. L’istituzione delle ZES è un passo verso questo traguardo, per rilanciare l’economia, garantendo agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. Mentre il Governo non risponde alle nostre richieste e abbandona i nostri cittadini, la Regione è in prima linea per il territorio.

Questo è un ulteriore passo avanti nel progetto che già sto portando avanti nel territorio del Mantovano con i miei colleghi consiglieri regionali di Mantova”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia