Calcio Serie C – Il Mantova scappa ma si fa raggiungere: a Seregno finisce 1-1

SEREGNO (Mb) Il Mantova strappa un pareggio al Seregno e torna a muovere la classifica. Partita combattuta allo stadio Ferruccio, com’era nelle previsioni. Mantova in vantaggio dopo soli 3 minuti con Paudice, puntuale nello spingere in rete un diagonale di Guccione respinto dal palo. Al 43′ l’1-1 siglato da Valeau. Il Seregno ha chiuso in 10 per l’espulsione all’80’ di Invernizzi, ma il Mantova non ne ha approfittato. Prossima partita domenica prossima alle 17.30: al Martelli arriva il Lecco.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Ferruccio di Seregno. Dopo la sconfitta casalinga con la Juve U23, il Mantova cerca il riscatto contro il Seregno, reduce dal pareggio (1-1) in casa del Padova. Mister Lauro deve fare a meno degli infortunati De Cenco e Pedrini; debutto da titolare per Paudice. Nel Seregno out Raggio Garibaldi (ex di turno), vittima di uno stiramento. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

SEREGNO-MANTOVA 1-1

SEREGNO Fumagalli; Galeotafiore, Boporghese, Rossi; St Clair (58′ Signorile, 84′ Cortesi), Jimenez (71′ Vitale), Gemignani, Invernizzi, Valeau (84′ Zoia); Cernigoi, D’Andrea (58′ Cocco). A disp.: Lupu, Anelli, Gentile, Aga, Alba, Scognamiglio, Pani. All.: Mariani.

MANTOVA Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Darrel; Zibert, Messori, Gerbaudo (74′ Silvestro); Guccione, Paudice, Bertini (91′ Zappa). A disp.: Marone, Bianchi, Bucolo, Rihai, Pilati, Pinton, Panizzi, Fontana, Vaccaro, Piovanello. All.: Lauro.

ARBITRO Paolo Bitonti di Bologna (assistenti: Niedda di Orzieri e Festa di Avellino)

RETI 3′ Paudice, 43′ Valeau

NOTE Espulsi al 67′ Battisti (ds del Mantova) per proteste e all’80’ Invernizzi per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Guccione, Fumagalli, Paudice, Messori, Borghese, Mariani (allenatore Seregno), Cernigoi, Valeau, Darrel, Gemignani. Calci d’angolo: 9-2. Recupero: 2′ + 5′. Spettatori 450 (51 mantovani).

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

90′ Cinque minuti di recupero. Intanto esce Bertini ed entra Zappa.

90′ Ancora brianzoli in avanti con Cortesi: tiro alle stelle.

89′ Girata di Cocco da fuori area, tiro debole e abbondantemente fuori. Il Seregno non soffre l’inferiorità numerica.

85′ Il Mantova in avanti per sfruttare la superiorità numerica, ma il Seregno si difende.

80′ Espulso Invernizzi che atterra Bertini lanciato a rete! Seregno in 10.

78′ Animi accesi: scintille tra Darrel e Gemignani, l’arbitro ammonisce entrambi.

74′ Primo cambio nel Mantova: esce Gerbaudo, entra Silvestro.

69′ Ripresa più equilibrata e povera di emozioni. Il Seregno fatica a impensierire Tosi, il Mantova fa buona guardia ma a sua volta non riesce a rendersi pericoloso.

67′ Espulso dalla panchina il ds del Mantova Battisti per proteste.

58′ Primi due cambi per il Seregno. Tra i subentrati, l’esperto attaccante Cocco.

56′ D’Andrea allarga il braccio e abbatte Milillo. Fallo per il Mantova, ma nessun provvedimento a carico del giocatore del Seregno.

55′ Gioco spezzettato, nessuna occasione degna di nota in questa fase.

48′ Subito i brianzoli in avanti con D’Andrea sugli sviluppi di calcio d’angolo. Palla sull’esterno della rete.

Nessun cambio nell’intervallo. Si ricomincia.

Primo tempo

45′ + 2′ Il primo tempo finisce col Seregno in attacco. Tutti negli spogliatoi, a tra poco per la ripresa.

45′ + 1′ Incredibile occasione fallita da Cernigoi che di testa, tutto solo e ad un passo dalla porta, manda alto.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Il Seregno pareggia con Valeau, che riceve palla e indisturbato ha il tempo per caricare il sinistro e far secco Tosi.

37′ Tutto ok per il capitano biancorosso, rientrato in campo.

36′ Guccione messo ko da Rossi (gomitata?). L’arbitro ferma il gioco, ma non prende provvedimenti. Il capitano resta a terra e poi, un po’ stordito, esce dal campo.

34′ Primo corner per il Mantova.

31′ Clamorosa doppia occasione per il Seregno, che prima colpisce la traversa con D’Andrea e poi fallisce l’occasione sulla ribattuta a botta sicura di Borghese (bravissimo Gerbaudo a deviare).

28′ Altri due corner consecutivi per i brianzoli. Ma la difesa biancorossa regge.

25′ Il Mantova agisce di rimessa.

24′ Fioccano i cartellini: Fumagalli e Paudice prima, Messori poi. Partita molto combattuta.

19′ Con 20 minuti di ritardo entrano allo stadio gli ultras del Mantova.

18′ Clima teso. Paudice, toccato duro, resta a terra scatenando l’ira del pubblico di casa.

16′ Seregno in avanti. Il Mantova si difende.

12′ Cernigoi su punizione trova una deviazione: calcio d’angolo. E’ il primo di tre consecutivi: sul terzo Tosi agguanta il pallone quasi sulla linea.

10′ Guccione è il primo ammonito del match (fallo al limite dell’area e punizione per il Seregno).

6′ Il Seregno reagisce con Jimenez che riprende una respinta di Tosi ma spara altissimo.

3′ Mantova in vantaggio con Paudice!!!!!!!! Gerbaudo appoggia a Paudice, splendida apertura per Guccione che si invola verso Fumagalli, il diagonale del capitano biancorosso si stampa sul palo, Paudice ribadisce in rete.

1′ Seregno in avanti dopo 30 secondi: Cernigoi avanza palla al piede ma non inquadra la porta.

E’ il Seregno a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa con banda bianca, Seregno in completo blu. Splende il sole, temperatura gradevole, campo in perfette condizioni.