Beccati con asce, tenaglie e coltelli: tre denunciati nei controlli dei carabinieri in zona Esselunga.

MANTOVA – Trovato con asce, coltelli e tenaglie, tre persone nei guai. Le denunce sono scattate grazie ai controlli effettuati dai carabinieri ieri tra la zona Esselunga e i giardini Nuvolari, servizi stabiliti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi. Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. Sono state controllate complessivamente 36 persone. Numerosi sono stati i pattugliamenti all’interno del supermercato “Esselunga”, effettuando passaggi all’interno delle corsie e prendendo contatti con i dipendenti.

Un 49nne senza fissa dimora è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un’ascia in ferro, una tenaglia, due cacciaviti, 3 coltelli della lunghezza rispettivamente di 29 cm, 24 cm e di 22 cm, opportunamente sequestrati.

Una 32nne di Curtatone è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché è stata trovata in possesso di un cutter di 21 cm ed un paio di forbici.

Un 228ne di Castel San Giovanni (PC) è stato trovato in possesso di una tenaglia ed un cacciavite. Anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio.

Un tunisino 19nne è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. Un altro tunisino 18nne ha avuto la stessa sorte: è stato trovato in possesso di 0,65 grammi di hashish e di uno spinello di analoga sostanza.

Una 52nne residente a San Giorgio Bigarello è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di un controllo alla circolazione stradale è stata trovata alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l. E’ seguito anche il ritiro immediato della patente di guida.

Un 75nne di Curtatone è stato tratto in arresto in esecuzione all’ordine per l’espiazione di pena detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia per il reato di lesioni personali commesse nel 2016. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di detenzione domiciliare, dove espierà la pena di 7 mesi di reclusione.

Un 38nne di Mantova è stato tratto in arresto a seguito dell’aggravamento della misura, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, a seguito delle plurime violazioni alle prescrizioni relative la detenzione domiciliare. L’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione, per poter garantire maggior sicurezza ai cittadini. Analoghi servizi verranno effettuati anche nella provincia di Mantova, al fine di prevenire la commissione di reati e per rendere più sicuro anche il territorio fuori dai grandi centri abitati, in considerazione che l’Arma è a contatto con la gente grazie alla sua capillare presenza sul territorio con le Stazioni Carabinieri.