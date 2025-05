Biodiversità Resistente, quarto e ultimo incontro

Mercoledì 28 maggio si terrà il quarto e conclusivo incontro della rassegna Biodiversità Resistente, organizzato dal Centro di Educazione Ambientale Parcobaleno per affrontare in modo scientifico il tema della biodiversità del nostro territorio.

L’ornitologo Alessandro Pavesi illustrerà il miglioramento della biodiversità – con particolare riferimento alla fauna ornitologica – di un significativo tratto del Bogina, un canale di bonifica gestito con criteri di conservazione naturalistica delle fasce spondali.

La dimostrazione che la collaborazione di tutti i soggetti che si occupano del territorio può trovare sintesi efficaci che consentono la realizzazione di obiettivi diversi con il risultato comunque di un rilevante miglioramento della qualità dell’ambiente.

Parcobaleno, da quando il concetto di Biodiversità è stato introdotto nella Costituzione della Repubblica Italiana, dedica a questo argomento l’intero il mese di maggio con una rassegna approfondita specificatamente: il 23 maggio è la giornata internazionale della Biodiversità, ma un giorno è troppo riduttivo per un argomento così importante per il futuro che ci aspetta.

L’appuntamento è come sempre per le ore 21 nella Serra 3 di Parcobaleno, in viale Learco Guerra 4b a Mantova

Informazioni: 3483534747