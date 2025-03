Blocca l’autobus e fa scattare la rissa

MANTOVA Prima il tentativo di impedire all’autobus di partire, previa aggressione non solo verbale all’autista e quindi, una volta bloccato e costretto a scendere, ecco l’alterco a suon di pugni con un passante e quindi il “sit-in” di protesta davanti al mezzo pubblico. Ennesimo episodio violento registrato ieri nel capoluogo con protagonista nella circostanza un giovane extracomunitario. Segnatamente, stando a una prima ricostruzione, erano all’incirca le 20 di ieri quando, su uno dei bus sostitutivi della tratta ferroviaria Mantova-Bozzolo, regolarmente posteggiato davanti alla stazione di piazzale Don Leoni, si sarebbe presentato un cittadino straniero sui 30 anni che, una volta raggiunto la postazione del conducente avrebbe preso ad inveire contro di lui intimandogli, a quanto pare senza nessun motivo, di non far partire il pullman. Da lì, stante la ferma presa di posizione dell’autista che avrebbe invitato al contempo il soggetto a scendere e a non creare problemi, la violenta reazione del giovane che di contro avrebbe assalito il malcapitato. Una scena che oltre ai passeggeri non sarebbe passata inosservata nemmeno agli occhi dei passanti. In particolare uno di questi ultimi avrebbe così deciso di intervenire bloccando alle spalle il facinoroso e costringendolo a scendere dal mezzo. Una volta per strada quindi la questione si sarebbe fatta più agitata sfociando in vera e propria rissa tra i due. Dopo qualche colpo proibito gli animi si sarebbero così placati ma non l’intenzione del trentenne che, tornato di nuovo alla carica, avrebbe provato a risalire a bordo ma trovando però stavolta le porte del bus chiuse. Così, si sarebbe parato davanti all’autobus impedendone di fatto la partenza. Fino all’arrivo dei carabinieri che l’avrebbero preso in consegna “liberando” così il mezzo del trasporto pubblico giunto alla fine in stazione a Bozzolo con 25 minuti di ritardo e di fatto, nel frattempo messi al corrente della situazione macchinista e capotreno, facendo slittare la partenza del convoglio delle ore 21 di 13 minuti.