Bonetti: “Dimissioni per riprogettare il Paese”

MANGTOVA “La maggioranza c’è quando sostiene un progetto di governo. Abbiamo ritenuto di uscire e di dare le dimissioni in modo inedito, perché pochi lasciano le poltrone, per ricostruire un progetto di governo per il Paese che sia utile e realizzabile”. Lo ha detto la ministra dimissionaria per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio 24. “Le mie dimissioni sono lo spazio perchè questo tavolo per riprogettare il Paese, sempre rimandato, finalmente si apra. Non si può più rimandare, proprio perchè siamo in crisi bisogna agire, il tema non è Conte ma la risposta politica”. “Per quanto riguarda i provvedimenti immediati necessari al Paese, come i ristori, che abbiamo chiesto fossero resi disponibili immediatamente, il tema dei decreti che riguardano l’emergenza per il covid, i gruppi parlamentari hanno già assicurato che per senso di responsabilità li voteranno”.