Basket Serie A2 – Staff al giro di boa: serve un acuto a Ferrara

Mantova C’era un tempo in cui il derby Mantova-Ferrara era estremamente sentito: la questione palazzetto post terremoto, numerosi attriti, due squadre di alto rango che si contendevano traguardi importanti e diversi giocatori/allenatori molto amati che cambiavano schieramento e creavano ulteriore spunti di interesse alla partita. Ora la situazione si è “raffreddata”, le ambizioni si sono ridimensionate e, complici gli ultimi anni in gironi diversi, non c’è più stata la possibilità di mantenere la stessa elettricità del passato. Vedremo allora se nel match di oggi alla Bondi Arena di Ferrara (palla a due alle ore 18), ultimo del girone di andata nel Girone Rosso, si riaccenderà nuovamente la scintilla. Le squadre in classifica sono divise da due punti.

Il grande ex di turno è Giorgio Valli – oltre a Riccardo Cortese e Alessandro Amici – che ha allenato Ferrara dal 2006 al 2010 conquistando anche la promozione in Serie A nel 2007/08. «Quello di quest’anno è un campionato molto equilibrato, la classifica non rispecchia del tutto i valori delle squadre, i quali cambiano di domenica in domenica – afferma il tecnico degli Stings -. Ferrara viene da un mese e mezzo molto positivo, in cui sono arrivate diverse vittorie di prestigio, alcune anche decise da episodi nel finale. La Kleb è una squadra rapida e atletica, sarà fondamentale fermare le loro transizioni, mentre noi dovremo avere un attacco equilibrato nelle diverse fasi della partita. Cleaves e Smith sono due giocatori in costante crescita, mentre Campani sta disputando la sua miglior stagione in carriera. Gare come questa sono molto complicate, dovremo giocare a viso aperto senza avere troppa ansia e pressione. Purtroppo abbiamo qualche problema visto che Miles, Veronesi e Criconia hanno saltato diversi allenamenti e non saranno al 100%».

Per i tifosi che volessero partire da Mantova per seguire la partita dal vivo, i biglietti si potranno acquistare esclusivamente alla biglietteria della Giuseppe Bondi Arena di Ferrara, dalle 10 alle 13 e in seguito dalle 15 fino all’inizio della gara. La sfida sarà come sempre trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Lnp Pass.

Leonardo Piva

Bondi Arena (Fe), ore 18

Kleb Ferrara 12 Campani C, 11 Smith AG, 0 Bellan AP,

8 Cleaves G, 14 Bertetti PM.

Panchina: 10 Tassone, 19 Valente, 21 Jerkovic, 22 Pianegonda, 91 Amici. All.: Spiro Leka.

Staff Mantova 36 Morgillo C, 28 Ross AG, 8 Veronesi AP,

1 Miles G, 31 Calzavara PM.

Panchina: 3 Criconia, 12 Palermo, 14 Janelidze, 16 Cortese, 34 Thioune. All.: Giorgio Valli.