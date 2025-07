Bulbarelli (Fdi): “Museo Virgilio e Galleria Vigili Del Fuoco, riconoscimento che valorizza l’identità di Mantova”

“Mantova custodisce un patrimonio culturale profondo e diffuso, che merita di essere riconosciuto e sostenuto. Il Museo Virgilio e la Galleria Storica dei Vigili del Fuoco rappresentano due espressioni autentiche della nostra identità: da un lato la grande tradizione letteraria e umanistica che ci lega a Virgilio, dall’altro la memoria civile e il valore del servizio pubblico. Il riconoscimento regionale conferito a queste due realtà premia non solo il lavoro svolto nel rispetto degli standard museali, ma anche l’impegno quotidiano di chi mantiene vivi questi luoghi. Regione Lombardia e l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso che ringrazio, dimostrano, ancora una volta, di credere nella cultura come bene comune e risorsa strategica per i territori”.