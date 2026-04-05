Cade in moto lungo la rampa dell’A22: gravissimo 46enne

MANTOVA Lo hanno trovato riverso a terra accanto alla sua moto privo di conoscenza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata finendo contro il guard-rail della rampa di accelerazione all’ingresso dell’autostrada. Un 46enne di Mantova è stato soccorso ieri poco dopo le 14 a Mantova Nord. Sul posto sono intervenute auto medica del 118 e ambulanza della Croce Rossa di Mantova. Vista la gravità delle condizioni del motociclista è stato fatto intervenire sul posto l’elisoccorso dell’ospedale di Bergamo che ha trasportato il 46enne agli Spedali Civili di Brescia dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto fatta dagli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud, il 46enne, di nazionalità italiana e che risulta residente a Mantova, era appena entrato in autostrada a Mantova Nord con la sua Ducati, ed aveva preso la direzione del Brennero. mentre percorreva la rampa di immissione in autostrada avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere contro il guard-rail. Nessuno avrebbe assistito all’incidente e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Quando è stato trovato il 46enne era in arresto cardiaco. È stato rianimato sul posto dal personale dell’auto medica. I soccorritori gli hanno riscontrato un forte trauma cranico nonostante indossasse il casco, e diversi traumi all’addome e al bacino. Le sue condizioni sono state definite critiche per non dire disperate. L’intesso in direzione del Brennero del casello di Mantova Nord è rimasto chiuso per un paio d’ore e riaperto alle 16.30.