Gasolio in salita libera: ieri a Mantova 2,105 euro al litro ma con punte oltre i 2,20

MANTOVA Traffico intenso sulle strade e autostrade italiane. Il prezzo del carburante continua a salire nonostante la proroga del taglio delle accise, ma per il momento la crisi non è ancora arrivata a incidere sulla voglia di svago degli italiani che non hanno rinunciato a spostarsi in questo week-end pasquale. In particolare è il prezzo del gasolio a mettere in allarme non solo chi lavora nel settore dei trasporti ma anche chi usa l’auto per andare al lavoro. Il prezzo medio del gasolio sulla rete stradale praticato ieri 4 aprile in Italia è 2,100, (in crescita rispetto ai 2,080 del giorno precedente), mentre sulle autostrade è 2,145 (in crescita rispetto ai 2,137 del 3 aprile). A Mantova la media è di 2,105 euro al litro al self service e su strada per il gasolio; comunque sotto la media regionale che è 2,147 euro, anche se si in diverse aree di servizio è stata già superata la soglia di 2,20. Va peggio in altre province come Cremona con media di 2,111 e Lodi che ha la media più alta con 2,128 euro al litro. Sondrio con 2,022 euro al litro è la provincia lombarda ma anche italiana con il gasolio al prezzo medio più basso.