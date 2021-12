Cambio al vertice in questura: Paolo Sartori a Vicenza, arriva Giannina Roatta

MANTOVA Dopo poco più di 3 anni trascorsi nella nostra Città, il prossimo 10 gennaio Paolo SARTORI, Questore della Provincia di Mantova, lascerà gli Uffici di Piazza Sordello per assumere la medesima funzione a Vicenza.

Il provvedimento di assegnazione al nuovo incarico che verrà affidato al Dr. Sartori è stato emesso in data odierna dal Ministero dell’Interno, nell’ambito di altre analoghe nomine di Questori della Repubblica.

“In questo momento desidero esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti delle Autorità, delle Istituzioni, delle Organizzazioni e degli Enti con i quali ho avuto l’onore di condividere questi 3 anni di lavoro, e che mi hanno consentito di svolgere al meglio la mia funzione, nonché un cordiale ringraziamento a tutta la cittadinanza per il sostegno e l’affetto che hanno dimostrato nei confronti non solo del sottoscritto, ma di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Mantova. Ed è proprio a questi ultimi che va la mia riconoscenza e la mia particolare gratitudine, per tutto quello che hanno fatto e fanno quotidianamente al servizio della Comunità mantovana”.

A svolgere le funzioni di Questore della Provincia di Mantova è stata designata la D.ssa Giannina ROATTA, attuale Questore di Savona.