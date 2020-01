Camion si ribalta in A22, code infinite e traffico deviato per ore nel modenese

MANTOVA Una sbandata, un intraversamento, e infine un rovesciamento sul fianco che ha finito per bloccare completamente le corsie dell’autostrada. Questa la dinamica, che non sembra avere avuto conseguenze serie per le persone, dell’incidente che ieri mattina ha paralizzato il tratto di Autobrennero fra Campogalliano e Carpi. Un Tir, forse entrato in collisione con un altro mezzo pesante, si è rovesciato su un fianco imponendo il blocco totale della circolazione per alcune ore, dopo avere causato una fila di vetture ferme lunga alcuni chilometri. Le vetture in arrivo sono state fatte uscire dal casello anche per consentire ai mezzi di soccorso di rimuovere il mezzo pesante.