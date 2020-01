Asola, Lunedì 6 Gennaio il concorso canoro per bambini ‘Ercolino d’Oro’ in piazza XX Settembre.

ASOLA Si terrà oggi, giorno della Befana, in piazza XX Settembre alle ore 15, la prima edizione dell’evento “Ercolino d’Oro”, concorso canoro per bambini che si rifà allo storico concorso asolano per cantanti adulti “Ercole d’Oro”. Sono ammessi a partecipare tutti i bambini senza specifica selezione purché suggeriti da una scuola di musica o da un’insegnante di canto. Le categorie previste saranno: dai 5 agli 8 anni, dai 9 ai 13 e dai 14 ai 16 anni. La manifestazione è organizzata dall’Accademia Musicale Libera…mente di Asola insieme alla Pro Loco e all’amministrazione comunale. I giovani partecipanti verranno giudicati da una competente giuria di esperti del settore musicale.

Paolo Zordan