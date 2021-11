Campagna vaccinale anche in farmacia

MANTOVA Da mercoledì 10 novembre p.v. sarà possibile la somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche nelle farmacie.

Le farmacie del territorio di ATS della Val Padana che hanno aderito in questa prima fase sono 34, di cui 23 per la provincia di Mantova e 11 per la provincia di Cremona.

Le farmacie potranno somministrare la terza dose alla popolazione over 60 anni ed al personale sanitario – purché abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi – col vaccino a loro disposizione: Comirnaty (Pfizer).

Per prenotare l’appuntamento è necessario rivolgersi direttamente alla farmacia con la quale verranno concordati la data e l’orario per la somministrazione della 3° dose di vaccino anti Covid19. A tal fine, l’elenco delle farmacie mantovane e cremonesi aderenti, con relativi contatti telefonici, è pubblicato sul sito di ATS della Val Padana a questo link https://www.ats-valpadana.it/terza-dose

Si ricorda che, secondo le indicazioni ministeriali, la terza dose di vaccino “booster” ha l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria; l’adesione a questa somministrazione aggiuntiva risulta tanto più importante in questo periodo, nel quale si sta osservando un iniziale incremento di contagi, in quanto consente di proteggere ulteriormente le persone a maggior rischio di sviluppare malattia grave o complicanze.

ATS della Val Padana continua a sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai Medici di Medicina Generale nell’essere riferimento per i propri assistiti e invita pertanto a rivolgersi agli stessi per ulteriori informazioni e per dirimere eventuali dubbi.