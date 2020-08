Cane chiuso in auto dalla padrona nel parcheggio del Poma: poliziotto lo fa liberare

MANTOVA – Ha lasciato il proprio cane nell’abitacolo della sua auto ed è entrata in ospedale per una visita che aveva programmato. Qualcuno ha notato la bestiola all’interno dell’auto e considerando il caldo torrido ha dato l’allarme. Una donna di circa 55 anni di Mantova ha rischiato una denuncia e una pesante multa ieri mattina per non parlare del pericolo che avrebbe corso il suo cane, un meticcio di taglia media. Forse la donna non aveva altra possibilità se non quella di portarsi dietro il cane mentre andava in ospedale. Fatto sta che verso le 10 una donna che aveva appena parcheggiato ha notato un animale chiuso nell’abitacolo di una Golf nel parcheggio dell’ospedale e ha subito dato l’allarme. L’auto era parzialmente al sole e il cane all’interno cercava di prendere aria dalla fessura che era stata lasciata da un finestrino leggermente abbassato. Per prime si attivavano le guardie giurate che facevano diramare un annuncio per altoparlante tra i vari reparti che però non dava esito. A quel punto interveniva un agente della questura che riusciva a contattare la padrona del cane richiamandola immediatamente nel parcheggio per liberare la bestiola. Poco dopo arrivavano anche gli agenti della Polizia locale che però non hanno preso alcun provvedimento.