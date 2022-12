Canederli e bellezza, modella mantovana premiata a Canazei

MANTOVA – Da Mantova a Canazei per cucinare canederli e arrivare prima ex equo. È quanto capitato lo scorso 4 febbraio a Michelle Dumitrascu, una delle 24 ragazze giunte da tutta Italia, che sono state le protagoniste della 5 giorni di eventi organizzati dalla Ap production per lo scouting e la selezione delle ragazze. La singolare sfida culinaria è andata in scena l ristorante Kaiserstube di Canazei. Al termine della “sfida” a colpi di canederli e pizze fantasiose, la giuria ha decretato vincitrice col maggior punteggio Margherita Ghetti, 19 enne di Cesena, con la passione per la Danza. Premio speciale a Martina Giacalone di Bologna per la pizza a forma di cuore. Mentre i migliori canederli sono stati cucinati da Michelle Dumitrascu di Mantova e Noemi Costa di Imola. A parimerito anche le pizze preparate da Erida Jubani e Alice Ruggeri di Ravenna.