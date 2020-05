Banca Mps: nuovi orari di apertura al pubblico delle filiali

MANTOVA Banca Monte dei Paschi di Siena aggiorna le misure straordinarie adottate per consentire un graduale e progressivo ripristino dell’operatività nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, tutelando al tempo stesso la salute di clienti e dipendenti.

A partire da oggi, circa 1100 agenzie di dimensioni più grandi assicurano il servizio dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, mentre le altre circa 300 filiali di BMps restano aperte al pubblico, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Le operazioni di cassa sono disponibili in tutte le filiali il lunedì, mercoledì e venerdì mattina.

Al fine di ridurre il rischio di contagio per clienti e dipendenti, la Banca ricorda che l’accesso in tutte le filiali è consentito solo previo appuntamento e che le agenzie sono contattabili telefonicamente e via mail anche negli orari di chiusura al pubblico.

Per verificare le aperture delle Filiali e i relativi orari è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della Banca, https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavirus.html, aggiornata costantemente con tutte le informazioni utili.

Sono sempre a disposizione dei clienti, inoltre, le App e il Digital Banking con cui è possibile consultare i propri rapporti (conto corrente, carte di debito e credito, investimenti, carte prepagate, mutui, prestiti) ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza.

Gli operatori della Banca rispondono, inoltre, al numero verde 800.41.41.41 disponibile dall’Italia e al numero +39 0577 382999 per chi chiama dall’estero.

Banca Monte dei Paschi di Siena continuerà a mettere in atto le misure più opportune per tutelare clienti e dipendenti assicurando al contempo il miglior servizio possibile in questo momento di difficoltà.