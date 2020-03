Finalmente sono i ripresi i lavori della rotonda sulla Sr 10

NOGARA – Dopo settimane di interruzione forzata a causa del fallimento della ditta incaricata, sono finalmente ripresi i lavori alla nuova rotonda di Nogara sulla Regionale 10, all’altezza dell’incrocio tra via Casotti e la frazione di Montalto. Il progetto, pensato per migliorare la fluidità del traffico alle porte di Nogara ma che interessa anche molti pendolari mantovani, era stato approvato all’unanimità in consiglio comunale intorno alla fine del 2018. Ma dopo i lavori cominciati nel 2019, la doccia fredda per le cause sopraccitate.

Da qualche giorno i cantieri hanno finalmente riaperto, con l’auspicio che possano ultimare quei lavori che ancora mancano per completare l’infrastruttura.

La nuova rotatoria sull’ex Ss Padana Inferiore (direttrice che mette in comunicazione Lombardia e Veneto, in particolare le provincia di Mantova e Verona) ha sostituito l’incrocio semaforico sulla Regionale 10, teatro in passato di molti incidenti dovuti all’eccessiva velocità o al passaggio di veicoli con il rosso.

Il costo previsto per la sua realizzazione è di 330mila euro, erogati in parte dal Comune e in parte dalla Regione. Un’infrastruttura che porta finalmente a regolarizzare il traffico di un tratto stradale importante. (ma.vin)