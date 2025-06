Cantiere notturno, senso unico dal tramonto all’alba in piazzale Porta Cerese

MANTOVA Continuano i lavori in piazzale Porta Cerese che dalle ore 20 di domani, martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 giugno sarà a senso unico nel tratto di marcia dal civico 17 a via Brennero (esclusa). L’occupazione e manomissione del suolo pubblico, rilasciata dal Comune di Mantova a Valtellina Spa, per conto di Mynet Srl, è necessaria per permettere dei lavori perpendicolari alla carreggiata – dal civico 17/18 circa alla recinzione dello stadio. Durante tali interventi in notturna sarà sempre e comunque garantita una corsia veicolare della larghezza di almeno tre metri. Nelle aree di cantiere e in quelle adiacenti sarà collocata la segnaletica di preavviso di modifica temporanea della viabilità, direzionando così il traffico. In piazzale di Porta Cerese, l’area lavori sarà costantemente presidiata da movieri. Trattandosi di lavori in orario notturno, sarà collocata anche la segnaletica stradale luminosa.