MANTOVA Era in servizio all’interno di un locale in via Parma, dove oggi pomeriggio era in corso un evento, quando per cause al vaglio dei carabinieri di Mantova, si è lussato una spalla. Un uomo di 59 anni che lavoro come addetto alla sicurezza per il locale, è stato soccorso ieri poco prima delle 16 in via Parma. Inizialmente l’intervento della Croce Verde era per una presunta aggressione, ma in seguito ad accertamenti dei carabinieri l’accaduto sarebbe stato ridotto a un banale incidente.