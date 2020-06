Cantiere tra piazza Cavallotti e via Marangoni

MANTOVA Tea Acque informa che giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle ore 8 alle ore 18, verrà eseguito un intervento urgente alla rete fognaria all’incrocio tra piazza Cavallotti e via Marangoni.

Via Marangoni verrà chiusa al traffico veicolare e sarà invertito il senso di marcia per consentire l’accesso dei residenti ai passi carrai. In caso di cattivo tempo i lavori verranno eseguiti lunedì 15 giugno.