Dal 10 giugno riapre l’attività ambulatoriale specialistica

MANTOVA Da mercoledì 10 giugno riapre l’attività ambulatoriale specialistica programmata nei poliambulatori di Viadana, siti in largo de Gasperi 7, nel rispetto della normativa in ambito Covid. Ecco le specialità che ripartono:

· Oftalmologia (oculistica);

· Otorinolaringoiatria;

· Medicina di Riabilitazione;

· Endocrinologia;

· Centro Antidiabetico con punto prelievi dedicato ai pazienti diabetici seguiti dal centro stesso e da quest’ultimo convocati.

Per prenotare visite ed esami specialistici nei poliambulatori di Viadana si può rivolgersi allo sportello CUP che riaprirà nelle consuete fasce orarie, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30, e il martedì e mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 16.

Sono inoltre disponibili i seguenti canali di prenotazione alternativi:

chiamata telefonica al Call Center Regionale;

Ø da rete fissa è operativo il numero verde gratuito 800.638.638 [dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20]

Ø da rete mobile contattare lo 02.99.95.99, a pagamento, al costo previsto dal piano tariffario di ciascun utente

Ø prenotazione nelle Farmacie del territorio;

Ø prenotazione da Internet – portale servizi socio-sanitari Regione Lombardia;

Ø prenotazione telefonica al numero 0376.201704

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di ASST di Mantova.

PUNTI PRELIEVO

Dall’8 giugno è ripresa l’attività dei punti prelievo aziendali per tutte le tipologie di utenza, con prenotazione obbligatoria telefonando o inviando una mail ai contatti presenti nella pagina dedicata sul sito internet aziendale.

SERT PROVINCIALI

A partire dal 10 giugno saranno completamente operative le nuove aperture dei SerT provinciali. Sul sito di ASST Mantova, nella pagina dedicata, gli orari e i giorni di apertura.

CUP

Il servizio offerto durante il Coronavirus per ricevere informazioni sulla sospensione dell’attività ambulatoriale non è più attivo. Tuttavia per prenotare visite ed esami in urgenza (U) e in urgenza differibile (B) è possibile chiamare o scrivere una mail ai seguenti recapiti:

Mantova – 0376201704 – cup.mantova@asst-mantova.it

Mantova, via Trento – 0376435564 – cup.viatrento@asst-mantova.it

Asola – 0376721261 – cup.asola@asst-mantova.it

Bozzolo – 0376909362 – cup.bozzolo@asst-mantova.it

Pieve di Coriano – 0386717394 – cup.pieve@asst-mantova.it