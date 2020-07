Castel Goffredo, incontro culturale aperitivo al museo

CASTEL GOFFREDO Una serata tra un aperitivo ed una dose di cultura in occasione dell’iniziativa “Un aperitivo al museo”. Domenica 19 luglio 2020 alle ore 18.45 presso il cortile esterno “Mast” di Castel Goffredo museo della città, si terrà un interessante incontro culturale denominato “Del Tartaro m’assisi su la riva”. Un viaggio storico tra Castel Goffredo, Casaloldo e il Molinello, seguendo il corso di un antico canale. La serata è curata dallo studioso Gian Agazzi, autore di libri sulla storia di Casaloldo in collaborazione con il museo. I posti sono limitati, solo su prenotazione per il costo di 6 euro a partecipante. Per info: Mast Castel Goffredo- museo della Città tel. 0376- 771006 info@mastcastelgoffredo.it www.mastcastelgoffredo.it

Rosalba Le Favi