Carabinieri, intensificate le pattuglie a piedi in centro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza dei cittadini e dei commercianti, e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, hanno implementato la presenza sul territorio organizzando ulteriori servizi di controllo del territorio.

Da sempre i Carabinieri sono vicini al cittadino, all’imprenditore, a coloro che gestiscono attività economiche e commerciali, all’interno dei supermercati presenti sia nel centro città che nelle periferie e nei comuni. Ottenere la fiducia dei commercianti e ricevere ogni tipo di segnalazioni è molto importante ai fini di aumentare il controllo del territorio e, di conseguenza, la percezione di sicurezza del cittadino.

Sono state aumentate le pattuglie a piedi nel centro storico di Mantova, da sempre effettuate, con la finalità di dialogare con i commercianti ed imprenditori, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni, garantendo nel contempo sicurezza ai turisti ed ai cittadini.

Il pattugliamento a piedi è affiancato dal costante supporto di pattuglie automontate, che procedono anche ad attività di controllo della circolazione stradale, nel corso delle quali, nel fine settimana, un 26nne residente a Marmirolo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché è risultato positivo all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, riportando un valore di 2,34 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, ed il soggetto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.