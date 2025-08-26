Durante Festivaletteratura, mercato in piazza Virgiliana

MANTOVA Dato che da mercoledì 3 a domenica 7 settembre, nelle principali vie e piazze del centro storico di Mantova, si svolgerà l’edizione 2025 di “Festivaletteratura”, è stato disposto lo spostamento temporaneo del mercato settimanale cittadino presente in piazza Sordello per permettere i lavori di allestimento delle varie strutture, specialmente la maxi-libreria.
Giovedì 28 agosto, dunque, si terrà un primo spostamento parziale che interesserà tredici banchi, i quali saranno collocati in altri posteggi liberi in centro storico.
Il 4 settembre, invece, tutti gli ambulanti di piazza Sordello verranno spostati in piazza Virgiliana, area ritenuta idonea ad assicurare agli operatori commerciali il regolare e sicuro svolgimento dell’attività e a garantire la continuità con il resto del mercato settimanale in centro.
Si fa presente, inoltre, che i banchi non potrebbero essere spostati in zona Parco Te dove, attualmente, sono presenti alcuni cantieri per i lavori di riqualificazione dell’area.
Il mercato cittadino in piazza Sordello tornerà regolarmente da giovedì 11 settembre.