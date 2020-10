Baby vandali a Poggio: stretta del Comune

POGGIO RUSCO – Ragazzini appena adolescenti che si divertono a compiere bravate sempre più insostenibili ai danni di una donna anziana e per di più che arriva da sola, arrivando anche a prendersela con una vicina che cerca di difenderla: gli episodi, avvenuti in questi giorni a Poggio Rusco, hanno convinto il sindaco Fabio Zacchi ad annunciare una stretta che si tradurrà in ulteriori controlli e in una serie di verifiche per risalire all’identità del gruppetto. I fatti: da alcuni giorni un gruppo di quattro ragazzini se la sarebbe presa con un’anziana che vive nei pressi della torre falconiera, tirando pietre e petardi nel giardino della donna e insultandola quando questa usciva di casa dicendo loro di smetterla. Non solo: una vicina che aveva “osato” prendere le difese della donna si è trovata infranta, con una grossa pietra, la vetrata della cucina. Fatti che si stanno ripetendo da qualche tempo tanto che il sindaco ha già fatto sapere di avere convocato, per oggi, «una riunione con la Polizia Locale e i Carabinieri per coordinarci e cercare di individuare e fermare questi teppisti. È impossibile coprire con telecamere tutte le vie e tutti gli angoli del paese, ora ne abbiamo una quarantina con copertura di tutti i varchi di entrata e di uscita del paese e ci siamo dati l’obiettivo di aggiungerne una decina ogni anno. Sappiano – conclude Zacchi – tutte le famiglie di adolescenti che alcune bande di ragazzini stanno diventando un vero e proprio problema e che il Comune utilizzerà ogni via legale per colpire chi sbaglia e chiedere il ristoro dei danni». (nico)