Caro-diesel e crisi nel settore trasporti: perse 158 imprese in 10 anni

MANTOVA – Caro-gasolio e crisi del settore degli autotrasporti. Nell’ultimo report di Cgia Mestre Mantova è al 60° posto tra le province italiane per variazione negativa della percentuale di imprese attive sul territorio nel periodo 2015-2025. Il saldo negativo nella nostra provincia è di 158 imprese in meno pari al 22,4%; nel 2015 le imprese di autotrasporti attive erano 704, scese a 546 nel 2025. Negli ultimi 10 anni lo stock complessivo delle imprese attive di autotrasporto presenti in Italia è diminuito di ben 19.241 unità, passando dalle 86.590 del 2015 alle 67.349 del 2025 (-22,2%). A livello regionale le situazioni più critiche si sono verificate in Valle d’Aosta con una contrazione del 34,1%, Marche -33,4%, Lazio -32,5%, Friuli Venezia Giulia -30,5% e Sardegna -30,2%. Il prezzo del diesel alla pompa in modalità self oggi è mediamente pari a 2,135 euro al litro. Nonostante il taglio delle accise rispetto all’inizio della guerra nel Golfo l’incremento di prezzo è stato del 24% (+0,415 euro al litro) che sale al 30,6% (+0,50 euro al litro) se riferito al 31 dicembre scorso. Tuttavia, il vero killer silenzioso non è solo il prezzo del diesel in sé, ma lo sfasamento temporale tra pagamenti e incassi (cash flow). Infine se da un lato è stato introdotto il taglio delle accise, dall’altro è rimasto al palo il promesso credito d’imposta a favore delle imprese di trasporto.