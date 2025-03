Carra sostiene Palazzi: “La Regione deve sostenere di più Mantova”

MANTOVA “Ha ragione il Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi quando reclama, e con lui anche molti territori mantovani, un‘attenzione diversa da parte della Regione visto che siamo una provincia da sempre dimenticata dalla regione Lombardia”.

Lo dice Marco Carra, consigliere regionale del Partito Democratico, a margine delle richieste di Palazzi indirizzate alla Regione in occasione del congresso cittadino di Forza Italia.

“Gli esponenti della destra – commenta Carra – parlano parlano senza riempire di contenuti le loro parole: sono in maggioranza in regione Lombardia e al Governo, hanno assessori regionali, consiglieri regionali, parlamentari, ma non si muove una foglia. Per Mantova spendono solo chiacchere dal momento che hanno risposto di no a tutte le nostre richieste che coincidevano con quelle pervenute dal territorio, che abbiamo presentato attraverso emendamenti e ordini del giorno, come quella del contributo avanzata per il teatro Bibiena per sostenere il Comune di Mantova nelle opere di riqualificazione della struttura, cosi come per Palazzo Te; per porto Catena hanno risposto di no, sugli alloggi Aler stessa risposta negativa per la futura riqualificazione delle case. Sulle infrastrutture stradali, fluviali e ferroviarie siamo in fortissimo ritardo poiché da parte della Regione c’è il disinteresse totale. Se aggiungiamo le disastrose politiche sanitarie applicate in questi decenni dalla destra al governo della regione Lombardia ne esce un quadro pessimo, di politica che produce pochi fatti per Mantova e i suoi territori. La Regione deve rispondere alle esigenze e alle richieste dei Sindaci, dei territori, dalle aree più marginali ai capoluoghi come Mantova che, grazie all’amministrazione locale in questi anni ha prodotto molti risultati, ma con risorse che necessariamente devono essere incrementate dal livello più alto delle istituzioni”.