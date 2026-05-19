Cgil, faccia a faccia tra i candidati sindaco progressisti sul futuro dell’industria

Il futuro dell’industria mantovana è stata al centro del confronto pubblico tra i tre candidati sindaco progressisti in vista delle elezioni amministrative del 24 e del 25 maggio per il Comune di Mantova. Il faccia a faccia tra Emanuele Bellintani (“Dire Fare Città), Mirko Gragnato (Movimento Cinque Stelle) e Andrea Murari (coalizione di centrosinistra) si è tenuto ieri nella sede della Camera del Lavoro in via Altobelli 5. Per l’occasione la Cgil di Mantova ha convocato l’assemblea generale invitando delegate e delegati dei luoghi di lavoro della città, attiviste e attivisti dello Spi Cgil di Mantova.

Ad aprire l’incontro è stato il segretario provinciale Michele Orezzi che ha consegnato il documento “Mantova è la sua industria” che fissa le priorità programmatiche secondo la Cgil. Molti i temi che sono stati messi sul tappeto, evidenziati anche dai rappresentanti delle Rsu Alessandro Dian (Belleli), Giovanni Carra (Progest), Magda Tommasini (segretaria della FP Cgil) e Fabio Artoni (Versalis).

I candidati hanno apprezzato e condiviso il documento sindacale, affermando che si tratta di un valido contributo al programma amministrativo. Così come è stato sottolineata la situazione di incertezza e di mancanza di prospettive alla Versalis per l’abbandono della chimica di base senza avere strategie per il futuro, mentre alla Progest c’è una produzione a singhiozzo in attesa della vendita della cartiera.

Alri temi che hanno tenuto banco hanno riguardato la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto alla Belleli, e le scelte della Tea relativamente al cambio del sistema di raccolta dei rifiuti che graverà meno sui lavoratori e sarà interamente meccanizzato. Sui rifiuti si è parlato anche dell’ipotesi di costruire un ossicombustore per completare il ciclo senza inviarli lontano a costi elevati. Ma siamo ancora in fase di studio.

Fiorenzo Cariola