Zancuoghi, ultima settimana con dibattito pubblico e chiusura in piazza

La coalizione a sostegno di Raffaele Zancuoghi entra nell’ultima settimana di campagna elettorale con due appuntamenti pubblici. Mercoledì 20 maggio, alle 18.15, a Palazzo del Plenipotenziario in piazza Sordello, si terrà l’incontro “Basta tolleranza, sicurezza ai mantovani”, con gli interventi di Alessandro Siani, segretario provinciale del SAP, dell’esperto di sicurezza Vittorio Bartemucci e del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.
Venerdì 22 maggio, dalle 18.30, in piazza Mantegna è prevista la chiusura della campagna elettorale: dalle 18.45 alle 19.45 parleranno i rappresentanti dei partiti della coalizione, prima della conclusione affidata al candidato sindaco Zancuoghi. La serata proseguirà alle 20 con una risottata aperta ai partecipanti.