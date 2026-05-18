Ciclismo – Le “ruote rosa” colorano Gazoldo. Titolo provinciale per Giulia Affini ed Emma Traldi

Gazoldo Il 24° Memorial Alberto Coffani ha emesso ieri mattina a Gazoldo, al termine di due gare ricche di emozioni ed entusiasmo, i suoi verdetti. Tra questi anche i nomi delle nuove campionesse provinciali delle categorie esordienti donne e allieve: rispettivamente Giulia Affini dell’Allgor Tatobike ed Emma Traldi del Gioca in Bici Oglio Po. La manifestazione, allestita dal Pedale Castelnovese con Mauro Coffani nel ruolo di coordinatore e con la collaborazione del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e del Comitato provinciale Fci, ha rispettato pienamente le attese dei tanti sportivi presenti lungo i tre chilometri del circuito sul quale si sono disputate le due competizioni. Prima di entrare nei dettagli delle gare va ricordato che la kermesse gazoldese era valida non solo per l’assegnazione delle maglie biancorosse provinciali, alla presenza del main sponsor dottor Riccardo Belletti, consulente finanziario di Allianz Bank, ma anche come prova d’esordio della quinta Challenge Rosa “Dalla Postumia al Mincio” e del Trofeo Rosa, rassegna nazionale riservata al ciclismo femminile delle categorie esordienti e allieve.

Per quanto riguarda la challenge virgiliana, ad indossare la maglia di leader provvisorie sono state Beatrice Di Pardo della Fiumicinese tra le esordienti del primo anno, Marta Letizia Longo Borghini, nipote d’arte, tra le esordienti del secondo anno e Teodora Castelli del Vangi Ladies tra le allieve. Sul versante del Trofeo Rosa guidano invece Nina Marinini della Biesse Carrera tra le allieve, Aurora Cerame del Cesano Maderno tra le esordienti del secondo anno e Greta Gorga del Donoratico tra le esordienti del primo anno.

Dal punto di vista agonistico, la prova unica delle esordienti, con circa ottanta partenti, si è sviluppata su ritmi elevati grazie al lavoro di controllo del gruppo, con le velociste protagoniste nel rettilineo finale. Tra le allieve, invece, decisivo l’allungo di Teodora Castelli, capace di presentarsi sola sul traguardo con sette secondi di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Lo spettacolo offerto dalle giovani atlete ha entusiasmato il pubblico presente, premiando ancora una volta il lavoro organizzativo del Pedale Castelnovese. A seguire la manifestazione erano presenti, per il Comune e per il mondo Fci, i consiglieri regionali Debora Gatti, referente del settore femminile, e Adriano Roverselli, oltre al presidente provinciale Fausto Armanini con i consiglieri Giovanni Comparin, Franco Favalli e Stefano Lodi Rizzini. Applausi anche per le società partecipanti, protagoniste di una giornata intensa e molto partecipata che ha confermato la crescita del movimento rosa nel panorama virgiliano.