Mantova e la Collezione Sonnabend ricordano con una nuova opera il presidente della Fondazione Antonio Homem

MANTOVA – Un momento di ricordo, che si è prestissimo trasformato in emozione. Da parte di tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione della Collezione Sonnabend a Mantova, con sede a Palazzo della Ragione. Ieri, infatti , è tornato in città Phokion Potamianos, per la prima volta dalla scomparsa del padre Antonio Homem, Presidente della Fondazione Sonnabend, cittadino onorario della città di Mantova e promotore dell’iniziativa. La rassegna, infatti, accorpa molte opere scelte e amate da Homem e dalla madre adottiva Ileana Sonnabend durante un vita di ricerca e passione per l’arte. Ora la raccolta è a Mantova, dove resterà stabilmente per 12 anni. E forse più. Attraversando le sale si possono vedere lavori di Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jeff Koons e Jasper Johns. E ora su un pannello nella sala di ingresso sarà collocata la fotografia “Ileana Sonnabend e Antonio Homem (2003)” realizzata Hiroshi Sugimoto, a sottolineare maggiormente l’unione che si è creata tra la famiglia Sonnabend, la città, i suoi visitatori.

A tratteggiare con la memoria il ritratto di Antonio Homem sono stati il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, la direttrice dei Musei Civici di Mantova Veronica Ghizzi, l’architetto Federico Fedel che ha curato gli allestimenti dell’esposizione, Giulia Pecchini e Giovanna Usvardi del Comune di Mantova, il consulente legale Ezio Zani.

Intervenuti a testimoniare comunemente la capacità alta e semplice di Homem nella narrazione dell’arte; la precisione e determinazione unite alla tenerezza; la vicinanza di un mentore e di un amico