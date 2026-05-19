Asola, grande partecipazione alla 22ª Giornata Internazionale contro l’ipertensione

Importante momento di prevenzione e vicinanza al territorio quello che si è svolto ad Asola in occasione della 22ª Giornata internazionale contro l’ipertensione, iniziativa alla quale ha aderito con entusiasmo ASST Mantova grazie all’impegno della neo primaria della struttura di Medicina Generale Evelyn Agliozzo, dei professionisti sanitari e del personale volontario del presidio ospedaliero di Asola.

Nella centralissima piazza XX Settembre è stata allestita una postazione per lo screening gratuito della pressione arteriosa, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile Asolana, che ha curato con professionalità e attenzione tutta l’organizzazione logistica dell’evento.

Alla presenza del direttore generale di Asst Anna Gerola e del direttore medico di presidio Fabio Pajola, circa un centinaio di cittadini si sono sottoposti ai controlli, dimostrando grande sensibilità verso il tema della prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di numerosi sindaci e amministratori del territorio, presenza che ha testimoniato in modo concreto l’affetto, la vicinanza e il forte legame delle comunità locali con il presidio ospedaliero asolano e con i suoi stimati professionisti.

A suggellare simbolicamente il valore umano e comunitario dell’evento è stata anche la benedizione impartita da Don Luigi Ballarini, rivolta a tutto il personale e ai volontari impegnati in questo prezioso lavoro di squadra.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto alle associazioni che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione: Protezione Civile Asola, Croce Rossa Asola, AVIS Comunale Asola, Associazione Amici dell’Ospedale di Asola, Cuore Amico.

Grazie al contributo di tutte queste realtà associative, la giornata si è trasformata non solo in un’importante iniziativa sanitaria, ma anche in un forte momento di unione, solidarietà e partecipazione per l’intero territorio.