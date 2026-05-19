Valeria Ferro è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Mantova

Nuovo Segretario Generale per la Provincia di Mantova: accolta dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, ha preso servizio oggi presso l’ente con sede a Palazzo di Bagno la dottoressa Valeria Ferro.

“E’ per me un grande onore e una grande responsabilità assumere questo incarico di alta amministrazione che il Presidente ha voluto conferirmi. Sono pronta ad affrontarlo con tutta la passione e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il mio operato in tutte le precedenti esperienze al servizio degli enti presso cui ho svolto il mio ruolo” ha dichiarato la dottoressa Ferro.

Già significativo il curriculum del neo Segretario Generale della Provincia di Mantova: originaria di Brescia, Valeria Ferro ha ricoperto analogo ruolo in amministrazioni pubbliche mantovane e bresciane, tra cui Gardone Riviera e Castiglione delle Stiviere.

Sempre oggi ha preso servizio alla Provincia di Como Franca Bonanata, ex Segretario Generale a Mantova.