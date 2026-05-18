P.E. Labellers ottiene la Certificazione per la Parità di Genere

P.E. Labellers, azienda mantovana leader globale nella costruzione di macchine etichettatrici, parte del gruppo multinazionale ProMach, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, riconoscimento che attesta l’impegno dell’azienda nel promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e orientato alla valorizzazione delle persone.

Nata nel 1974 e con sede a Porto Mantovano, l’azienda sviluppa macchine etichettatrici automatiche ad alte prestazioni, flessibili e customizzabili, ispirate alla Design Innovation e destinate a clienti presenti in tutto il mondo.

Il conseguimento della certificazione rappresenta un traguardo significativo nel percorso intrapreso dall’azienda verso modelli organizzativi sempre più attenti alle pari opportunità, alla crescita professionale e al benessere delle proprie risorse. Una attestazione che valorizza le iniziative sviluppate da P.E. Labellers per sostenere l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e promuovere una cultura aziendale fondata su rispetto, responsabilità e partecipazione.

In un contesto economico in continua evoluzione, l’investimento nelle persone rappresenta un elemento strategico per accompagnare la crescita dell’impresa, rafforzarne la competitività e generare valore duraturo. Per ottenere la Certificazione, l’azienda ha istituito un apposito Comitato che proseguirà nel percorso avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente le politiche aziendali dedicate all’inclusione e alle pari opportunità anche negli anni futuri.