Il primo festival in Italia dedicato al K-Pop_13 e 14 giugno

Un appuntamento unico nel suo genere, atteso da tempo da migliaia di appassionati, che segna un momento significativo per una community in costante crescita, come dimostrano i dati che fotografano la diffusione del K-pop a livello globale e nazionale. Tra il 2018 e il 2023, infatti, gli ascolti del genere su Spotify sono aumentati del 362% a livello globale, una tendenza che trova riscontro anche in Italia, dove la domanda live è in forte espansione, testimoniata da una serie di concerti sold out nel Paese dal 2022 fino agli appuntamenti già annunciati per il 2027.

Il Gardaland K-Pop Festival offrirà agli ospiti un’esperienza mai proposta prima in Italia: un format originale e integrato che unisce intrattenimento, cultura e lifestyle K-pop – tra musica, performance, food e momenti di partecipazione diretta del pubblico.

Dopo i primi nomi annunciati – le esclusive italiane ed europee del cantante ROCKY, per la prima volta in Europa, delle LIGHTSUM, di ritorno nel continente dopo una sola apparizione nel 2022, e di KISU e HYUNY – Gardaland Resort svela il cast completo atteso in Italia il 13 e 14 giugno per il Gardaland K-Pop Festival.

Nel dettaglio, ROCKY e KISU si esibiranno sabato 13 giugno, mentre LIGHTSUM e HYUNY saranno protagonisti domenica 14 giugno.

Si aggiunge alla line up di artisti musicali, in entrambe le giornate Yeong Dee, primo DJ K-pop in Italia, già opening act del concerto degli Stray Kids a Milano nel 2022 e DJ resident di KPopItalia, recentemente protagonista del tour delle Aju Night nelle principali città italiane.

Realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, il Gardaland K-Pop Festival porterà in Italia anche attori protagonisti del mondo K-drama, le serie coreane che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più ampio anche in Italia, raggiungendo una quota pari all’8,9% delle ore complessive di visualizzazione su Netflix in Italia a inizio 2025. Un format a 360 gradi interamente dedicato alla cultura K-pop e all’universo dell’intrattenimento coreano contemporaneo.

Confermata la presenza di:

Park Min-Kyu , attore e personaggio televisivo sudcoreano noto per la partecipazione alla terza stagione del reality Netflix Single’s Inferno , presente sabato 13 giugno ;

Mun Jihu , attore, cantante e modello sudcoreano, ex membro del gruppo K-pop A-JAX, oggi attivo tra cinema e televisione con ruoli in produzioni come Jugglers e The Third Marriage, presente domenica 14 giugno .

Per l’occasione, in entrambi i giorni, il Parco prolungherà in via del tutto esclusiva l’apertura fino alle ore 23:00, con un programma di attività già dalle ore 12:00.

Fra le prime attività del mattino la danza: elemento centrale del K-Pop intesa come linguaggio condiviso che unisce performance, identità e partecipazione del pubblico, trasformandosi in un’esperienza immersiva e riconoscibile a livello globale.

In questa prospettiva, il Gardaland K-Pop Festival propone un programma che integra formazione, spettacolo e coinvolgimento diretto del pubblico.

Le Masterclass di danza prevederanno sessioni di circa due ore dedicate allo studio delle coreografie K-pop, con insegnamento step by step adatto a tutti i livelli. Le coreografie apprese verranno poi valorizzate nel Dance Show, che porterà in scena un flash-mob con esibizioni a cura di crew di rilevanza nazionale con mashup e le hit più attuali interpretate da ballerini professionisti.

Accanto ai momenti di performance artistiche, il Play Random Dance offrirà un’esperienza partecipativa in cui estratti delle coreografie K-pop verranno proiettati invitando tutti i presenti a replicarne le parti iconiche, dando vita a un momento collettivo tipico della cultura K-pop.

A guidare le attività dance saranno:

Nora Wong , appassionata di K-pop dal 2011 nota per le sue dance cover e per le apparizioni su emittenti coreane come Arirang e KBS/KBS World, oltre che sul canale 1theK; vincitrice del premio come miglior solista d’Italia al K-pop World Festival e oggi attiva anche come giudice in contest di danza ;

NTENSE , crew di 13 membri nata nel 2018 e affermatasi nel panorama K-pop italiano con uno stile energico e distintivo, vincitrice nel 2025 della categoria K-pop al World of Dance di Roma ;

Chiara Franchina , content creator specializzata in danza e K-pop con una community internazionale e collaborazioni con realtà coreane e italiane;

K-Pop Veneto , realtà attiva dal 2018 impegnata nella promozione della cultura pop coreana in Veneto attraverso progetti legati a musica e danza, oggi punto di riferimento del settore, impegnata nello sviluppo di progetti che valorizzano la cultura coreana e sostengono i talenti emergenti.

Le due giornate del 13 e 14 giugno si preannunciano come un’esperienza immersiva all’insegna del fenomeno globale del K-pop e della cultura coreana, capace di coinvolgere sia i fan più appassionati sia chi si avvicina per la prima volta a questo universo. Per l’occasione, il Parco si trasformerà, diventando un punto di incontro tra intrattenimento, musica, danza e cultura, dove l’esperienza K-pop si integra con quella del parco divertimenti, in un’atmosfera coinvolgente tra oltre 40 attrazioni, aree tematizzate e il parco acquatico LEGOLAND® Water Park Gardaland, nella cornice del Lago di Garda.

Sul sito gardaland.it sono disponibili maggiori informazioni e i biglietti di ingresso, con prezzi online a partire da €57,00 per il biglietto ridotto e €62,00 per l’intero, anche con formule combinate valide per entrambe le giornate. Entrambe le date sono incluse negli abbonamenti di Gardaland Resort. Per chi desidera prolungare l’esperienza, sono inoltre disponibili soluzioni di soggiorno nelle tre strutture del Resort, pensate per vivere il festival su più giorni.